С 22 апреля в Ростове ограничат движение по ряду улиц

Администрация Ростова‑на‑Дону информирует о введении ряда ограничений на движение транспорта и пешеходов с 22 апреля в связи со строительными работами.
Улица Социалистическая, 188/64. С 22 апреля вводятся ограничения для пешеходов и водителей: перекрыт проезд по Крепостному (участок от Крепостного, 62 до Социалистической); перекрыт проезд по Социалистической (участок от Крепостного до Социалистической, 192). Срок действия: до 30 ноября.
Крепостной переулок и улица Журавлёва: 22 апреля до 30 июня вводятся пешеходные ограничения из‑за строительных работ на Красноармейской, 250−254: закрыт проход по восточной стороне Журавлёва (от Восточной до Красноармейской); закрыт проход по западной стороне Крепостного (от Восточной до Красноармейской).
Улица Малиновского, 14а. С 28 апреля вводится ограничение скорости: на участке от Малиновского, 12 до 2‑й Краснодарской (в северном направлении) максимальная скорость — не более 40 км/ч. Срок действия: до 23 декабря.
Улица Социалистическая. На сутки, 26 апреля, будет ограничено движение транспорта: перекрыт участок от Крыловского до Чехова.
Просим жителей и гостей города учитывать указанные ограничения при планировании маршрутов передвижения.