Tasnim: Иран примет решение о переговорах с США после предварительных заседаний

Переговоры Ирана и США должны начаться в субботу, 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Иран примет решение о переговорах с США после предварительных заседаний. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, иранская делегация намерена сначала оценить позицию американской стороны. Для этого планируется провести ряд встреч, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. При этом Тегеран планирует учитывать ряд факторов. В том числе, вопрос возможного нарушения условий перемирия со стороны США.

Напомним, в субботу, 11 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном. По данным Reuters, встреча проходит при участии крупной иранской делегации. Она насчитывает 71 человека. В нее входят, в том числе, представители власти, эксперты и сотрудников безопасности. Кроме того, приехали журналисты.

