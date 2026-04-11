Tasnim: Иран примет решение о переговорах с США после предварительных заседаний

Напомним, в субботу, 11 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном. По данным Reuters, встреча проходит при участии крупной иранской делегации. Она насчитывает 71 человека. В нее входят, в том числе, представители власти, эксперты и сотрудников безопасности. Кроме того, приехали журналисты.