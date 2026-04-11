На Капчагайском водохранилище усилили контроль за безопасностью отдыхающих

На акватории Капчагайского водохранилища продолжаются усиленные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев и обеспечение безопасности рыбаков и отдыхающих, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Патрулирование на воде и с воздуха

Для контроля ситуации задействованы патрульные катера, включая быстроходные и маневренные суда, позволяющие охватывать значительную часть акватории.

Кроме того, в работе спасателей используются беспилотные летательные аппараты. С их помощью обследуются труднодоступные участки побережья с каменистой местностью, где также находятся рыбаки.

Профилактика и разъяснения

В ходе рейдов спасатели проводят разъяснительные беседы с гражданами. Основное внимание уделяется вопросам личной безопасности на воде.

Отдыхающим и рыбакам напоминают о необходимости:

  • обязательного ношения спасательных жилетов
  • проверки погодных условий перед выходом на воду
  • отслеживания сообщений службы «112» о штормовых предупреждениях.

Статистика спасательных работ

По данным спасательных служб, в прошлом году на водоемах было проведено более 3 тысяч рейдов. В результате оперативных действий спасено 43 человека.

Призыв к безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водоемах. Спасатели подчеркивают, что профилактика остается главным способом предотвращения трагедий.