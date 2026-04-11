На Капчагайском водохранилище усилили контроль за безопасностью отдыхающих

Патрулирование на воде и с воздуха
Для контроля ситуации задействованы патрульные катера, включая быстроходные и маневренные суда, позволяющие охватывать значительную часть акватории.
Кроме того, в работе спасателей используются беспилотные летательные аппараты. С их помощью обследуются труднодоступные участки побережья с каменистой местностью, где также находятся рыбаки.
Профилактика и разъяснения
В ходе рейдов спасатели проводят разъяснительные беседы с гражданами. Основное внимание уделяется вопросам личной безопасности на воде.
Отдыхающим и рыбакам напоминают о необходимости:
- обязательного ношения спасательных жилетов
- проверки погодных условий перед выходом на воду
- отслеживания сообщений службы «112» о штормовых предупреждениях.
Статистика спасательных работ
По данным спасательных служб, в прошлом году на водоемах было проведено более 3 тысяч рейдов. В результате оперативных действий спасено 43 человека.
Призыв к безопасности
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водоемах. Спасатели подчеркивают, что профилактика остается главным способом предотвращения трагедий.