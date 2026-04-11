Глава Красноярска позвал жителей Центрального района на открытую встречу

Первую серию открытых встреч с жителями мэр Красноярска завершит Центральным районом.
Сергей Верещагин пригласил всех желающих на мероприятие 15 апреля в 19 часов в школе № 155 (улица Дмитрия Мартынова, 26).
Напомним, проводить открытые встречи с жителями градоначальник начал в конце февраля с Октябрьского района. Затем были Ленинский, Советский, Свердловский, Железнодорожный и Кировский.
«По итогам набран приличный объем работ. Каждую неделю сверяемся с коллегами по решениям, выезжаем на проблемные места, вместе с красноярцами обсуждаем задачи. Стараемся регулярно публиковать итоги реализованного. Встречи в районах обязательно повторю осенью», — рассказал мэр.
