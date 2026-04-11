Куклачев объяснил, почему одинокие женщины заводят кошек

Если у человека происходит несчастье и он остается один, единственное существо, которое окружает его любовью, это кошка, убежден артист.
«Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, чувствуют и спасают его, включая свою энергетическую силу», — рассказал артист в интервью РИА Новости.
Собаки против котов: любимые питомцы мировых лидеров ― трогательные фото >>>.
Куклачев уверен, что кошки обладают мощной энергетикой и способны влиять на самочувствие хозяина. Он назвал животных экстрасенсами, которые «пронизывают своими токами», забирают отрицательные эмоции и все, что вредит человеку.
«Люди… не понимают, что женщина, которая завела кошек, продлевает себе жизнь: она нашла верных существ, которые ее любят, дарят свое сердце, нежность, заботу и внимание», — добавил Куклачев.
По данным СМИ, всего в театре кошек Юрия Куклачева, который 12 апреля отметит свой 77-й день рождения, насчитывается около 200 животных. В спектаклях одновременно задействованы от 50 до 120 кошек. Дома у артиста живут около 15 питомцев.