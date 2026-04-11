Куклачев объяснил, почему одинокие женщины заводят кошек

По данным СМИ, всего в театре кошек Юрия Куклачева, который 12 апреля отметит свой 77-й день рождения, насчитывается около 200 животных. В спектаклях одновременно задействованы от 50 до 120 кошек. Дома у артиста живут около 15 питомцев.