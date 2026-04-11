Госстандарт Беларуси запретил продавать популярные у детей китайские снеки

В Беларуси запретили продавать популярные у детей китайские снеки и сладости.

Как сообщили в Госстандарте, решением ведомства введен запрет на реализацию в Беларуси опасных для здоровья продуктов питания.

Во-первых, Госстандарт запретил три вида латяо, популярных у детей китайские мучные снеки. В частности, под запрет попала линейка мучных полосок с маркировкой Yujinlong. Как подчеркнули в ведомстве, эти мучные снеки имели в своем составе недопустимые пищевые добавки.

Во-вторых, Госстандартом ограничена реализация китайского желе PIZZA с ароматом винограда, китайское фруктовое желе Jiaha Shipin ассорти вкусов (личи, манго, персик, виноград, черника, маракуйя). Причина — нарушения требований безопасности и маркировки.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении трех директоров сельхозпредприятий, которые допустили массовый падеж более 800 голов крупного рогатого скота (тут про это).