Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатную правовую консультацию

Пенсионеров и льготников из Нижегородской области приглашают на бесплатную юридическую консультацию.

Источник: Живем в Нижнем

Пенсионеры и льготники из Нижегородской области могут бесплатно проконсультироваться с юристами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Консультацию проведут 29 апреля в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Пенсионеры и представители льготных категорий населения смогут обратиться за правовой помощью с 10:00.

Отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Записаться на консультацию можно лично, обратившись в приемную на улице Костина, 2 или по телефонам (831) 430−96−39 и 439−04−98. Звонки принимаются по будням, запись прекращается за три дня до мероприятия.

Напомним, жители Нижнего Новгорода считают достойной пенсию в 53,1 тысячи рублей.