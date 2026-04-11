Производство молока в Нижегородской области вырастет на 12% к 2030 году

Нижегородская область планирует увеличить производство молока до 828,4 тыс. тонн к 2030 году, что составит рост примерно на 12% к уровню прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своём Telegram-канале по итогам участия в «Молочном форуме Волго-Вятского региона». По итогам 2025 года область заняла 11-е место в общероссийском рейтинге производителей молока.