Производство молока в Нижегородской области вырастет на 12% к 2030 году

Нижегородская область планирует увеличить производство молока до 828,4 тыс. тонн к 2030 году, что составит рост примерно на 12% к уровню прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своём Telegram-канале по итогам участия в «Молочном форуме Волго-Вятского региона». По итогам 2025 года область заняла 11-е место в общероссийском рейтинге производителей молока.
Власти региона ставят задачу достичь уровня самообеспеченности молочными продуктами в 95%. За последние пять лет этот показатель уже вырос с 80% до 88%. Развитию отрасли способствует масштабная господдержка: в 2026 году на развитие молочного животноводства из бюджетов всех уровней будет направлено 1,67 млрд рублей.
Стабильный рост производства стал возможен благодаря высокой инвестиционной привлекательности отрасли. За последние годы в регионе было построено и реконструировано более 100 объектов молочного скотоводства. Сейчас Нижегородская область уверенно входит в пятерку лидеров по производству молока в Приволжском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что на 14,9% вырос индекс промпроизводства в Нижегородской области в феврале.