Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Морки в Марий Эл модернизируют библиотеку

В учреждении появится этнографическая площадка, украшенная традиционными узорами.

Библиотеку в поселке Морки Республики Марий Эл обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Моркинского муниципального района.

В учреждении проведут ремонт и установят новую мебель, завезут электронные книги и оргтехнику, интерактивное оборудование. После модернизации там появятся этнографическая площадка «Морковел», украшенная традиционными узорами марийского народа, молодежный креатив-центр с комфортной обстановкой для чтения и творчества, удобная рабочая зона с компьютерами и сетью Wi-Fi, дискуссионная площадка «ЧитайПамаш», предназначенная для коллективного взаимодействия и обсуждений, и другие интересные пространства.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.