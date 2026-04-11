В поселке Морки в Марий Эл модернизируют библиотеку

Библиотеку в поселке Морки Республики Марий Эл обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Моркинского муниципального района.
В учреждении проведут ремонт и установят новую мебель, завезут электронные книги и оргтехнику, интерактивное оборудование. После модернизации там появятся этнографическая площадка «Морковел», украшенная традиционными узорами марийского народа, молодежный креатив-центр с комфортной обстановкой для чтения и творчества, удобная рабочая зона с компьютерами и сетью Wi-Fi, дискуссионная площадка «ЧитайПамаш», предназначенная для коллективного взаимодействия и обсуждений, и другие интересные пространства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.