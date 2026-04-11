Александр Дрозденко стал бронзовым призером медиарейтинга глав регионов России

Согласно исследованию, столь высокие показатели главы 47-го региона сложились из нескольких информационных поводов. Среди ключевых событий — запуск экологического проекта «Чистая Ладога», официальное открытие современного мусороперерабатывающего комплекса «Островский», а также серия рабочих встреч с иностранными делегациями, в частности, с представителями Кубы и Таджикистана. Отдельного внимания заслуживает оперативная реакция губернатора на внешние угрозы. В марте на территории Ленинградской области был введен режим повышенной готовности в связи с массированными атаками украинских беспилотников. Александр Дрозденко не только информировал жителей о ситуации через свои социальные сети, но и выступил с отдельным официальным обращением.