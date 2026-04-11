Александр Дрозденко стал бронзовым призером медиарейтинга глав регионов России

В Северо-Западном федеральном округе работа губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко признана самой медийно успешной. Среди коллег из регионов СЗФО он занял первое место.
Такие данные обнародовала аналитическая платформа «Медиалогия», специализирующаяся на мониторинге СМИ и соцсетей. Об этом проинформировал телеканал ЛенТВ24.
Согласно исследованию, столь высокие показатели главы 47-го региона сложились из нескольких информационных поводов. Среди ключевых событий — запуск экологического проекта «Чистая Ладога», официальное открытие современного мусороперерабатывающего комплекса «Островский», а также серия рабочих встреч с иностранными делегациями, в частности, с представителями Кубы и Таджикистана. Отдельного внимания заслуживает оперативная реакция губернатора на внешние угрозы. В марте на территории Ленинградской области был введен режим повышенной готовности в связи с массированными атаками украинских беспилотников. Александр Дрозденко не только информировал жителей о ситуации через свои социальные сети, но и выступил с отдельным официальным обращением.
Добавим, что «Медиалогия» формирует свой рейтинг на основе анализа базы данных из более чем 109 тысяч источников. В нее входят телеканалы, радиостанции, печатные издания — газеты и журналы, информагентства, а также интернет-СМИ.