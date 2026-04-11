В Удмуртии стартовали бесплатные экскурсии для молодежи

Бесплатные экскурсии для молодежи «Красные маршруты. По следам М. Т. Калашникова» стартовали в Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму республики.
Принять участие могут учащиеся колледжей и училищ. Всего разработано 5 маршрутов, которые раскрывают разные грани личности М. Т. Калашникова — инженера, наставника, семьянина, ценителя искусства, а также погружают путешественников в историю промышленного Ижевска и российского оружия.
Каждый маршрут рассчитан на целый день. Он включает пешеходную экскурсию по городу и в музеях, в том числе в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова и Экспоцентре концерна «Калашников». Молодые люди смогут познакомиться с достопримечательностями Ижевска, связанными с промышленной и оружейной историей города. Оформить заявку на участие в проекте можно по ссылке.
