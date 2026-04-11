В Совфеде хотят сделать музеи космонавтики бесплатными для детей 12 апреля

В Совфеде предложили сделать музеи космонавтики бесплатными для детей 12 апреля. С соответствующим заявлением выступил член комитета по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил сенатор, на федеральном уровне стоит ввести специальную акцию. Во время нее музеи и выставки, посвященные космосу, должны открыться для свободного посещения детьми. Причем как в преддверии праздника 12 апреля, так и в сам День космонавтики.
Сенатор отметил, что важно знакомить детей с историей освоения космоса не только по учебникам, но и через реальные экспозиции. По его словам, это позволит лучше понять значение подвига Юрия Гагарина и первого отряда космонавтов.
«Такие места, как Музей космонавтики, Музей первого полета и другие площадки по всей стране, должны стать доступными каждому ребенку вне зависимости от достатка семьи», — отметил Гибатдинов.
Он добавил, что подобные инициативы помогают формировать интерес к науке. Кроме того, это позволит укрепить технологический потенциал страны.
«Сделать это можно только через системную, но мягкую работу, а для этого нужен интерес, вовлечение, формирование у детей чувства сопричастности и гордости. Дети должны запомнить простую и понятную идею: космос — наш», — заключил Гибатдинов.
