«Сладок не тот успех, что случаен»: история основателей кондитерской империи «Красный Октябрь» Теодора Эйнема и Юлиуса Гейса

Не менее важно, что специалисты предприятия еще на этапе формирования бренда понимали важность уровня качества и безупречной репутации его продукции. Одну из первых наград — бронзовую медаль на выставке в Одессе — «Эйнем» получил еще в начале 1860-х годов. Затем последовали новые успехи на крупных выставках в России, в том числе в Нижнем Новгороде — в 1896 году предприятие получило высшую награду и право помещать на упаковке государственный герб. Международное признание подтвердил Гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года. Позднее, в 1913 году, фирма удостоилась звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Для дореволюционного покупателя наличие герба на упаковке являлось показателем высокого качества продукции.