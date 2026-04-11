«Сладок не тот успех, что случаен»: история основателей кондитерской империи «Красный Октябрь» Теодора Эйнема и Юлиуса Гейса

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже 17−20 веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Фердинанд Теодор (Федор Карлович) Эйнем (1826−1876) — прусский подданный, связавший жизнь с Москвой и превративший небольшое шоколадное дело в один из самых известных кондитерских брендов Российской империи и наших дней. Его жизнь оказалась недолгой, но именно он заложил фундамент предприятия, которое в Советской России стало известно как «Красный Октябрь».
Федор Карлович прибыл в Москву в начале 1850-х, и к середине десятилетия уже прочно освоился в московской торгово-ремесленной среде. Сначала он пробовал силы в небольшом магазине, а в 1856 году открыл на Петровке собственную шоколадную мастерскую и лавку. Эйнем стремился привлекать покупателей не только ассортиментом сладостей, но и их качеством.
В эти годы проявилось важное качество коммерсанта: он использовал каждую возможность для расширения мастерской. От ремесла Федор Карлович быстро двигался к индустриальным стандартам — и именно это позднее отделило его предприятие от множества мелких кондитерских.
В 1867 году на Софийской набережной заработала полноценная фабрика с паровой машиной — уже не мастерская при магазине, а современное по тем меркам производство. Выгодное расположение давало связь с деловым центром города и удобную логистику: теперь речь шла о другом темпе и другом объеме. Москва второй половины 19 века быстро росла, и Эйнему удалось встроить предприятие в ее динамичный ритм.
Еще одним важным шагом стало начало партнерства Федора Карловича с талантливым бизнесменом Юлиусом Гейсом (1832−1907). Делами фирмы он занялся еще в конце 1850-х, но официальный договор был заключен в Берлине 12 мая 1870 года. Союз оказался очень прочным — Эйнем привнес в него репутацию основателя и умение предсказывать развитие рынка, а Гейс — системность и управленческую выдержку.
Федор Карлович умер 20 июля 1876 года. Для многих предприятий такого типа смерть создателя означала бы спад, но с «Эйнемом» произошло обратное. Гейс выкупил дело и продолжил развитие фирмы, которая впоследствии воспринималась как один из образцов московской промышленной культуры. В 1885 году она была преобразована в «Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений Эйнем».
Новый владелец бизнеса осознавал, что производство необходимо расширять, и в 1889 году на Берсеневской набережной был куплен первый участок для строительства комплекса фабричных зданий. А уже год спустя здесь заработал цех для приготовления мармелада, пастилы и варенья. Впоследствии предприятие полностью переехало в корпус, который мы сейчас знаем как современный арт‑кластер «Красный Октябрь».
К началу 1910-х годов фабрика вышла в лидеры отрасли. На ней работало около 2,8 тысячи человек, а годовой выпуск достигал 7,8 миллиона рублей (свыше 74 миллиардов по современному курсу). Ассортимент превышал сто наименований — фирма производила шоколад, карамель, монпансье, мармелад, пастилу, бисквиты, какао, сиропы, кофе, а также другие позиции — например, столовую горчицу и томатную пасту. Это была уже не просто кондитерская фабрика, а хорошо организованная пищевая империя, рассчитанная на разный спрос — от праздничного до повседневного.
Не менее важно, что специалисты предприятия еще на этапе формирования бренда понимали важность уровня качества и безупречной репутации его продукции. Одну из первых наград — бронзовую медаль на выставке в Одессе — «Эйнем» получил еще в начале 1860-х годов. Затем последовали новые успехи на крупных выставках в России, в том числе в Нижнем Новгороде — в 1896 году предприятие получило высшую награду и право помещать на упаковке государственный герб. Международное признание подтвердил Гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года. Позднее, в 1913 году, фирма удостоилась звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Для дореволюционного покупателя наличие герба на упаковке являлось показателем высокого качества продукции.
Еще одна заслуга Гейса как руководителя заключалась не только в обеспечении производства современным оборудованием, наличии широкого ассортимента и наград. Особо отмечали и социальную политику предприятия, редкую для промышленной Москвы того времени. Рабочим здесь платили выше среднего, предоставляли общежития, столовую, оплачивали баню и прачечную; также вводили пенсионные выплаты за долгую службу, а при фабрике были организованы различные формы досуга, включая драматический кружок. После 25 лет работы сотрудник мог рассчитывать на пенсию в размере полного жалованья. Неудивительно, что на производстве почти не было острых трудовых конфликтов, характерных для предприятий начала 20 века.
Продукция «Эйнема» также была популярна благодаря креативным решениям: к оформлению упаковок, рекламных серий и подарочных наборов привлекали художников Михаила Александровича Врубеля и Александра Николаевича Бенуа, а композитор Карл Фельдман писал для фирмы «сладкие» мелодии — «Шоколадный вальс», «Танец какао», «Кекс-галоп». Покупателям предлагалось собирать этикетки и получать в награду ноты этих произведений.
После смерти Юлиуса Гейса дело продолжили его сыновья. В 1918 году фабрику национализировали; позднее она получила новое название — «Красный Октябрь». Советская легенда выросла на имперском фундаменте, заложенном Федором Карловичем Эйнемом и укрепленном Юлиусом Гейсом. Успех этого кондитерского бренда стал возможен благодаря точности и дисциплине ее создателей, а также их умению грамотно адаптировать и расширять бизнес в условиях стремительного индустриального развития.