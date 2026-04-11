В Таджикистан отправлена новая партия мяса ростовской птицы

В Таджикистан отправлена новая партия мяса ростовской птицы. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

На прошлой неделе из Ростовской области в Таджикистан была отправлена партия мяса птицы весом 19 тонн.

Контроль за экспортом осуществили специалисты регионального Россельхознадзора в местах полного таможенного оформления на территории региона.

В ходе проверки продукция подтверждена как качественная и безопасная в ветеринарно‑санитарном отношении, полностью соответствующая требованиям страны‑импортёра. Происхождение всей партии мяса птицы признано законным.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».