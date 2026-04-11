Зампред ВРНС рассказал, как церковь относится к людям, приходящим только на Пасху

Церковь с пониманием относится к верующим, которые редко бывают в храме, но приходят освятить куличи на Пасху. Об этом рассказал зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.
Он объяснил, что даже такой шаг — пусть даже единичный и связанный с традицией — может стать первым на пути к более глубокому познанию веры.
— В этом нет ничего предосудительного: человек проявляет интерес к празднику, к духовной стороне жизни, пусть пока и через привычные обряды, — уточнил эксперт.
По его словам, священнослужители не видят в таких людях нарушителей правил — возможно, им только предстоит открыть для себя полноту церковной жизни.
— Освящение куличей — это не привилегия «достойных», а возможность соприкоснуться с церковной традицией, — цитирует Иванова RT.
До этого врач-эндокринолог «СберЗдоровье» Виктория Садовская предупредила, что некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, если после поста включат в рацион привычные продукты.
Кроме того, священник Алексей Батаногов рассказал, что Страстная неделя считается самой строгой во время Великого поста, поскольку в этот период верующие вспоминают страдания Христа.