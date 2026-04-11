Шесть тысяч куличей отправили донские хлебопеки бойцам в зону СВО к Пасхе

Правительство Ростовской области помогло собрать и доставить куличи военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Пасхи донские хлебопеки вместе с правительством региона собрали для военнослужащих в зоне специальной военной операции шесть тысяч пасхальных куличей. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Сладкие подарки передали трудовые коллективы хлебопекарных предприятий и организаций Ростовской области. Каждый кулич — это домашнее поздравление и пожелание здоровья и победы. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Перед отправкой куличи освятили. После церемонии груз повезли в подразделения Южного военного округа и 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Для перевозки использовали военные автомобили и авиацию. Так как продукты скоропортящиеся, доставить их нужно было быстро.

