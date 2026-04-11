Воронежский «Факел-М» прервал серию поражений, победив в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся матч пятого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Алмаз-Антей» на одноименной арене принимал воронежский «Факел-М».
На 48-й минуте гости могли открыть счет, но Никита Паткович не реализовал пенальти. Важнейшее решение тренерский штаб «Факела» принял на 69-й минуте, заменив Владислава Мартыновченко на Гарика Элезяна. Уже через семь минут после появления на поле Елезян поразил цель. Именно его гол принес воронежцам победу — 1:0.
Таким образом, гости не только прервали серию из трех поражений кряду, но и впервые в сезоне уберегли свои ворота от пропущенных мячей.
Теперь 17 апреля воронежцы сыграют дома на «Локомотиве» с нижегородским «Пари НН». Начало поединка в 12:00.