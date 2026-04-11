Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский «Факел-М» прервал серию поражений, победив в Санкт-Петербурге

«Огнеопасные» впервые в сезоне не пропустили ни одного гола.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге состоялся матч пятого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Алмаз-Антей» на одноименной арене принимал воронежский «Факел-М».

На 48-й минуте гости могли открыть счет, но Никита Паткович не реализовал пенальти. Важнейшее решение тренерский штаб «Факела» принял на 69-й минуте, заменив Владислава Мартыновченко на Гарика Элезяна. Уже через семь минут после появления на поле Елезян поразил цель. Именно его гол принес воронежцам победу — 1:0.

Таким образом, гости не только прервали серию из трех поражений кряду, но и впервые в сезоне уберегли свои ворота от пропущенных мячей.

Напомним, что в первом туре «Факел-М» одержал волевую победу в Казани над «Рубином» (3:2), а затем проиграл в Махачкале «Динамо» (0:2) и в Москве — «Спартаку» (3:4) и «Локомотиву» (2:4).

После победы в Санкт-Петербурге наши парни поднялись на восьмое место (шесть очков). В тройке лидеров располагаются столичный ЦСКА (13), «Краснодар» и питерский «Зенит» (по 12).

Теперь 17 апреля воронежцы сыграют дома на «Локомотиве» с нижегородским «Пари НН». Начало поединка в 12:00.