Воронежский «Факел-М» прервал серию поражений, победив в Санкт-Петербурге

На 48-й минуте гости могли открыть счет, но Никита Паткович не реализовал пенальти. Важнейшее решение тренерский штаб «Факела» принял на 69-й минуте, заменив Владислава Мартыновченко на Гарика Элезяна. Уже через семь минут после появления на поле Елезян поразил цель. Именно его гол принес воронежцам победу — 1:0.