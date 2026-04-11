В колонии Красноярска осужденные женщины пекут пасхальные куличи

Осужденные женской исправительной колонии № 22 по Красноярскому краю готовятся к Пасхе. В краевом ГУФСИН рассказали, что осужденные красят и расписывают яйца, готовят сувениры, пекут куличи. Часть продукции предназначена для продажи. Большие полукилограммовые и маленькие (250 грамм) куличи можно купить в магазине учреждения «Гардарика» на Парашютной, 13. Здесь же покупателям будут предложены хлебобулочные изделия, пирожки, печенье, полуфабрикаты и газированная вода. Все это производится в исправительном учреждении.