В колонии Красноярска осужденные женщины пекут пасхальные куличи

Часть из нх продают в местном магазине «Гардарика».

Источник: Комсомольская правда

Осужденные женской исправительной колонии № 22 по Красноярскому краю готовятся к Пасхе. В краевом ГУФСИН рассказали, что осужденные красят и расписывают яйца, готовят сувениры, пекут куличи. Часть продукции предназначена для продажи. Большие полукилограммовые и маленькие (250 грамм) куличи можно купить в магазине учреждения «Гардарика» на Парашютной, 13. Здесь же покупателям будут предложены хлебобулочные изделия, пирожки, печенье, полуфабрикаты и газированная вода. Все это производится в исправительном учреждении.

В день Светлого Христова Воскресения во всех храмах и молельных комнатах исправительных учреждений края пройдут богослужения, осужденные совершат Пасхальные крестные ходы и смогут поздравить близких.