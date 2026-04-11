Бренд женской одежды изо льна получил знак «Сделано в Хабаровском крае»

Бренд женской одежды изо льна и крапивы получил возможность использовать товарный знак «Сделано в Хабаровском крае». Поддержка и продвижение местных производителей ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Мое главное желание — переосмыслить и ввести в гардероб современной женщины традиционную русскую женскую одежду. Женственные, длинные, струящиеся платья, сарафаны и юбки — очень похожие на те, что когда-то носили наши бабушки и прабабушки. Эту одежду отличает удобство, природность и женственность, а простота кроя и многослойность дают простор для фантазии дизайнера», — сказала основательница бренда «Лен с Крапивой» Раиса Балчина.
Бренд основан в 2022 году. К него уже появились поклонники не только в Хабаровском крае, но и в других российских регионах: в Приморье, Москве, Иркутске и Сочи, а также в других странах. Компания участвует в модных показах. Например, в марте 2026 года такой показ состоялся на конференции моды и дизайнеров в Хабаровске.
Правительство региона помогло предпринимательнице разместить свою продукцию во флагманском центре «Сделано в Хабаровском крае» в Москве. Проект набирает популярность среди местных производителей: право использования товарного знака уже получили 132 предпринимателя. Еще десять заявок были одобрены комиссией накануне.
Помимо этого, местные производители могут претендовать на льготные займы под ставку 7,2% годовых, бесплатное участие в выставках и ярмарках от центра «Мой бизнес», приоритет при предоставлении комплексных услуг, льготную аренду помещений, содействие в выходе на международные рынки и региональные витрины маркетплейсов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.