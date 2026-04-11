Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец оставил животных без воды

Мужчина украл 150 поилок у агрофирмы, в которой раньше работал.

Просто удивительно, что может стать объектом посягательств в наше удивительное время! В полицию Багратионовска обратился представитель агрофирмы, который сообщил о хищении имущества с территории предприятия.

— По словам заявителя, пропало более 150 алюминиевых поилок для животных, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Раскрыл преступление участковый уполномоченный. Вором оказался 36-летний мужчина, ранее работавший в указанной агрофирме. Хорошо знакомому с расположением хозяйственных помещений и знавшему распорядок работы коллег злоумышленнику не составило особого труда осуществит свой коварный замысел. Добычу похититель тут же снес в пункт приема металлолома.

Теперь полиция старается напасть на след незаконно утилизированных поилок. Ну, а вору от щедрот действующего законодательства грозит лишение свободы н срок до 2 лет.