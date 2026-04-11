Калининградец оставил животных без воды

Просто удивительно, что может стать объектом посягательств в наше удивительное время! В полицию Багратионовска обратился представитель агрофирмы, который сообщил о хищении имущества с территории предприятия.
— По словам заявителя, пропало более 150 алюминиевых поилок для животных, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.
Раскрыл преступление участковый уполномоченный. Вором оказался 36-летний мужчина, ранее работавший в указанной агрофирме. Хорошо знакомому с расположением хозяйственных помещений и знавшему распорядок работы коллег злоумышленнику не составило особого труда осуществит свой коварный замысел. Добычу похититель тут же снес в пункт приема металлолома.
Теперь полиция старается напасть на след незаконно утилизированных поилок. Ну, а вору от щедрот действующего законодательства грозит лишение свободы н срок до 2 лет.