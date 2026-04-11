Пенсионерка из Арзамаса лишилась 3 млн при переводе денег на «безопасный счет»

Источник: Живем в Нижнем

Пенсионерка из Арзамаса отдала мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Неизвестный написал 69-летней женщине в мессенджере и убедил в том, что по ее счету совершаются сомнительные операции. Для сохранения денег мошенник предложил перечислить ее сбережения на «безопасные» реквизиты.

Жительница Арзамаса сняла более трех миллионов рублей с карты и перевела их через банкомат на продиктованный аферистом счет. Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Нижегородцам вновь напомнили о том, что при получении от неизвестных сообщений о сомнительных операциях по счетам нужно сразу же положить трубку.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у нижегородцев более 83 млн рублей за неделю.