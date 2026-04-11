Ближайший известный — в Литве. В Беларуси нашли новый гриб-паразит

В пресс-службе национального парка «Припятский» рассказали об удивительной находке.

Источник: Смартпресс

Так, ещё в августе прошлого года во время исследований в Лясковичском лесничестве учёные нашли биологический вид, который раньше в Беларуси не фиксировали. Речь о лихенофильном грибе Arthonia molendoi.

Это очень маленький и редкий гриб. Он растёт не сам по себе, а прямо на других организмах — лишайниках. В «Припятском» его обнаружили на ксантории настенной — одном из самых обычных лишайников в Беларуси. По словам специалистов, ближайшее из известных местонахождений вида отмечено в Литве.

Находку сделала студентка Гомельского госуниверситета имени Скорины Виктория Ветлина. С августа 2026 года она начнёт работать в «Припятском» как лихенолог. Определить вид помогла магистрант ГГУ Ирина Болсун. Исследованием руководил доктор биологических наук, профессор Андрей Цуриков.

Arthonia molendoi — это лихенофильный гриб, то есть гриб, который живёт на лишайниках, а не растёт в привычном виде на земле или древесине. Съедобным не считается. По сути, это объект для научных наблюдений, а не для грибников.