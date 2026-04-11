В Белорецком районе Башкирии обновят участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк

Протяженность отрезка — более 6 км.

Более 6 км дороги Уфа — Инзер — Белорецк отремонтируют в Белорецком районе Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе региона.

Работы проведут на двух отрезках возле деревни Реветь и села Улуелга. Там заменят асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт планируется до конца этого года.

«Дорога Уфа — Инзер — Белорецк — популярное туристическое направление Башкортостана. Она ведет к известным природным достопримечательностям, расположенным в Белорецком, Архангельском и Кармаскалинском районах. По данной трассе жители и гости Башкортостана могут добраться до Южно-Уральского природного заповедника, водопада Атыш, горнолыжного курорта “Абзаково” и других не менее живописных мест. Трафик здесь всегда плотный — достигает 12 тысяч автомобилей в сутки», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.