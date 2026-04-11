В Иерусалиме Храм Гроба Господня открылся для верующих, из него вылетели голуби

В Иерусалиме открыли храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня в Великую Субботу накануне Пасхи, которая в этом году пришлась на 11 апреля.
Сразу после этого из храма вылетели голуби, считающиеся символом мира. Затем внутрь храма начали заходить паломники, собравшиеся на церемонию. В их числе — российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит в Москву Благодатный огонь.
Напомним, схождение Благодатного огня считается одним из ключевых событий православной Пасхи. Тысячи верующих ежегодно приезжают в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого момента.
Тем временем на фоне конфликта на Ближнем Востоке у верующих возникли вопросы, состоится ли схождение Благодатного огня в этом году. В РПЦ сообщили, что оснований для отмены традиции нет. По словам представителей церкви, огонь, как и прежде, планируют доставить в Россию и развезти по храмам, если логистика пройдет без сбоев.