В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ 2026 года

Абитуриентам предоставляется возможность дважды сдать основное ЕНТ и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
«С 11 по 16 апреля можно подать заявление один раз, с 17 по 25 апреля — по желанию второй раз. Само тестирование будет проходить в период с 10 мая по 10 июля», — сообщили в ведомстве.
Заявление на участие в ЕНТ подается через сайт Национального центра тестирования или через приложение UTO.kz. Абитуриентам предоставляется возможность выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом, они могут выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток, пояснили в министерстве.
«Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию», — рассказали в Миннауки.
Дополнительно на сайте Национального центра тестирования запущены пробные тесты и опубликованы:
список литературы и план теста, по которым составлялись задания;
список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»;
список терминов по «Информатике»;
список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».
«В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет “История Казахстана”, по 10 заданий — на “Грамотность чтения” и “Математическую грамотность”, а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов», — сообщили организаторы.
Время тестирования — четыре часа или 240 минут. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
«Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц», — рассказали в Миннауки.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.