Губернатор Дмитрий Миляев провел заседание Совета по развитию физкультуры в Тульской области

Заседание Совета по развитию физкультуры и спорт в Тульской области провел губернатор региона Дмитрий Миляев, который также возглавляет профильную комиссию Госсовета РФ. В мероприятии участвовал статс-секретарь — заместитель главы Минспорта России и зампред Олимпийского комитета страны Александр Никитин.
В ходе заседания он высоко оценил высокие позиции области среди российских регионов по доле систематически занимающихся спортом жителей и обеспеченности спортивными объектами.
Участники совета обсудили подготовку профильных кадров и грядущее проведение в регионе Первенства Азии среди школьников по шахматам.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что грамотные специалисты — ключевое условие успешного тренировочного процесса. Примером оперативного реагирования на запросы времени он назвал Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого, где в кратчайший срок открыли направление «Адаптивное физическое воспитание». Для участников СВО, выбравших эту программу, компенсируют 95% стоимости годового обучения.
Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин уделяет развитию спорта повышенное внимание, а работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в рамках его поручений.
Представители ведущих тульских вузов в преддверии приемной кампании 2026 года рассказали о возможностях профессиональной реализации абитуриентов. Ректор Тульского госуниверситета Олег Кравченко сообщил, что университет более трёх десятков лет готовит физкультурные кадры, практикует целевое обучение для спортшкол и активно занимается профориентацией. С 2020 года здесь также ведется переподготовка по адаптивной физкультуре. В ТГПУ, как отметила директор департамента профориентационной деятельности и карьерного развития вуза Алевтина Шевелева, среди абитуриентов традиционно востребованы профили подготовки учителей физкультуры и тренеров. В прошлом году впервые набрана группа по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями здоровья». По инициативе Дмитрия Миляева успевающим студентам возмещают 100 тысяч рублей за учебный год, а также действует проект «Простажёр» для практики и трудоустройства. В 2026 году педуниверситет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» впервые запустит программы среднего профобразования в сфере спорта.
Губернатор акцентировал внимание на развитии студенческого спорта и создании в Туле межвузовского оборонного кампуса с хорошими условиями для занятий. Он поручил проработать спортивную программу для детей с ОВЗ в инклюзивных сменах оздоровительных лагерей. В регионе уже открываются новые отделения по адаптивной физкультуре, в этом месяце приступили к работе 18 тренеров. Сформированы команды по волейболу сидя и следж-хоккею с участием ветеранов СВО.
Также обсуждалась подготовка к Первенству Азии по шахматам среди школьников, которое впервые пройдет в России, в Тульской области. Ожидается около шестисот участников из более чем трёх десятков стран. Генеральный директор автономной некоммерческой организации содействия развитию шахматной культуры «Тульская шахматная гостиная» Григорий Ткачев отметил, что школьные шахматы в регионе активно развиваются. Действует проект «Шахматы в школах», проводится фестиваль «Кубок Л. Н. Толстого». Губернатор поручил создать оргкомитет континентального турнира и обеспечить высокий уровень логистики и безопасности.
В завершение Дмитрий Миляев вручил тренерам и спортсменам региональные и ведомственные награды, включая звания «Мастер спорта России международного класса» и «Спортивный судья всероссийской категории».
Заместитель Министра спорта России Александр Никитин войдет в список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму от Тульской области. Эта новость прозвучала на заседании регионального Совета. Комментируя выдвижение, Александр Никитин поблагодарил губернатора Дмитрия Миляева за доверие и признался, что после приглашения в комиссию Госсовета визиты в область стали для него не командировками, а делом, к которому он относится с большой теплотой. Он пообещал приложить все знания, опыт и ресурсы, чтобы оправдать доверие главы региона и всех жителей Тульской области.