Омские храмы взяли под охрану сотрудники МЧС

В преддверии Пасхи в Омской области Государственный пожарный надзор проверил 80 религиозных объектов. Специалисты оценили состояние путей эвакуации, систем защиты от огня и первичных средств тушения. Об этом рассказали 11 апреля в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве также уточнили, что спасатели проинспектировали безопасность использования церковной атрибутики и организовали инструктажи. В ночь, когда верующие будут отмечать один из главных церковных праздников, к дежурству в храмах приступят сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.
«Свечи держите подальше от легковоспламеняющихся предметов. Свечи зажигайте аккуратно. Надежно повязывайте платки и убирайте волосы. Не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы они не подносили горящую свечу к одежде. Соблюдайте безопасное расстояние между прихожанами», — обратились к местным жителям спасатели.
При сигнале тревоги нужно спокойно покинуть помещение. Детей и пожилых людей нельзя оставлять без присмотра. При любой ЧС следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.