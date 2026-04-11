Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасхальные яйца могут быть опасны: кому стоит ограничить продукт

IrkutskMedia, 11 апреля. Некоторые привычные праздничные продукты могут нести риски для людей с хроническими заболеваниями. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Источник: IrkutskMedia.ru

По её словам, яйца в целом являются полезным источником белка и витаминов, и для здоровых взрослых умеренное употребление обычно безопасно. Однако при ряде диагнозов ситуация меняется.

Особую осторожность нужно соблюдать при желчнокаменной болезни: желток может стимулировать сокращение желчного пузыря и спровоцировать боль. Также продукт нежелателен при хроническом панкреатите из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу.

Отдельно врач отметила риски для людей с аллергией на белок — реакции могут быть тяжёлыми, вплоть до отёков и анафилаксии. При повышенном холестерине также рекомендуется ограничивать потребление. Специалист советует заранее обсудить допустимое количество праздничных блюд с лечащим врачом, пишут Известия.