Пасхальные яйца могут быть опасны: кому стоит ограничить продукт

По её словам, яйца в целом являются полезным источником белка и витаминов, и для здоровых взрослых умеренное употребление обычно безопасно. Однако при ряде диагнозов ситуация меняется.
Особую осторожность нужно соблюдать при желчнокаменной болезни: желток может стимулировать сокращение желчного пузыря и спровоцировать боль. Также продукт нежелателен при хроническом панкреатите из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу.
Отдельно врач отметила риски для людей с аллергией на белок — реакции могут быть тяжёлыми, вплоть до отёков и анафилаксии. При повышенном холестерине также рекомендуется ограничивать потребление. Специалист советует заранее обсудить допустимое количество праздничных блюд с лечащим врачом, пишут Известия.