Врач Демьяновская перечислила ранние симптомы болезни Паркинсона

Ряд серьезных заболеваний может долгое время протекать незаметно, проявляясь лишь незначительными симптомами. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская обратила внимание на ранние сигналы организма, которые способны указывать на развитие болезни Паркинсона у молодых людей.

— Самый яркий предвестник болезни Паркинсона — расстройство сна, особенно в быстрой фазе. Человек может внезапно начать кричать, махать руками, подниматься с постели, буквально разыгрывая свои сновидения, — рассказала эксперт.

Демьяновская отметила, что к ранним признакам также относят стойкое ухудшение обоняния и хронические запоры — они могут возникать примерно за десять лет до явного проявления заболевания. Нередко пациенты отмечают необъяснимые боли в плечевом суставе, принимая их за ортопедическую проблему — так называемый синдром болезненного плеча.

При этом двигательные нарушения на начальных этапах проявляются не всегда типично: классическая триада (тремор, скованность, замедленность движений) может отсутствовать. Одним из характерных ранних признаков, по данным врача, считается микрография — уменьшение почерка: буквы становятся мелкими, угловатыми и трудночитаемыми. Также возможна гипомимия — снижение выраженности мимики, из-за чего лицо выглядит менее эмоциональным и кажется неестественно молодым, передает Life.ru.

Ранее ученые также рассказали, что резкие колебания веса у людей старше 65 лет могут быть тревожным сигналом ускоренного снижения когнитивных функций.

Специалисты Нанкинского аграрного университета в ходе исследования длинной некодирующей РНК lnc2300 выяснили, что повышение концентрации этого соединения в женском организме способно замедлить старение яичников.