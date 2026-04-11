Врач Демьяновская перечислила ранние симптомы болезни Паркинсона

Ряд серьезных заболеваний может долгое время протекать незаметно, проявляясь лишь незначительными симптомами. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская обратила внимание на ранние сигналы организма, которые способны указывать на развитие болезни Паркинсона у молодых людей.
— Самый яркий предвестник болезни Паркинсона — расстройство сна, особенно в быстрой фазе. Человек может внезапно начать кричать, махать руками, подниматься с постели, буквально разыгрывая свои сновидения, — рассказала эксперт.
Демьяновская отметила, что к ранним признакам также относят стойкое ухудшение обоняния и хронические запоры — они могут возникать примерно за десять лет до явного проявления заболевания. Нередко пациенты отмечают необъяснимые боли в плечевом суставе, принимая их за ортопедическую проблему — так называемый синдром болезненного плеча.
При этом двигательные нарушения на начальных этапах проявляются не всегда типично: классическая триада (тремор, скованность, замедленность движений) может отсутствовать. Одним из характерных ранних признаков, по данным врача, считается микрография — уменьшение почерка: буквы становятся мелкими, угловатыми и трудночитаемыми. Также возможна гипомимия — снижение выраженности мимики, из-за чего лицо выглядит менее эмоциональным и кажется неестественно молодым, передает Life.ru.
