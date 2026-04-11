Ночные ограничения движения будут вводить на старом борском мосту до конца июня

Движение транспорта по старому борскому мосту будут ограничивать в ночное время. Соответствующий приказ опубликовало Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Ограничения будут действовать с 10 апреля до 30 июня. Автомобилисты смогут проехать только по одной полосе переправы между Нижним Новгородом и Бором со скоростью до 40 км/час с 22:00 до 5:00.
Меры принимают в связи с ремонтом пешеходной части борского моста.
Напомним, около 9 километров асфальта заменят на подходах к новому борскому мосту, который будут ремонтировать в 2026—2027 годах. К работам приступят после завершения обновления старой переправы. Стоимость работ по контракту, заключенному летом 2025 года, составляет 179 млн рублей.