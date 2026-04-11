Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночные ограничения движения будут вводить на старом борском мосту до конца июня

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта по старому борскому мосту будут ограничивать в ночное время. Соответствующий приказ опубликовало Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Ограничения будут действовать с 10 апреля до 30 июня. Автомобилисты смогут проехать только по одной полосе переправы между Нижним Новгородом и Бором со скоростью до 40 км/час с 22:00 до 5:00.

Меры принимают в связи с ремонтом пешеходной части борского моста.

Напомним, около 9 километров асфальта заменят на подходах к новому борскому мосту, который будут ремонтировать в 2026—2027 годах. К работам приступят после завершения обновления старой переправы. Стоимость работ по контракту, заключенному летом 2025 года, составляет 179 млн рублей.