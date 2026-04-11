Занесли в туалет и подвесили на крючок за резинку от трусов — все снимали на телефон: что произошло в гродненской школе, где издевались над учеником

Подробности о ситуации с жестким школьным буллингом, которая произошла в Гродно, сообщил телеканал «Гродно Плюс». Непосредственно в стенах школы трое подростков повесили ученика на крючок в туалете, снимая все это на видео.
Как рассказал сам школьник, в туалете подростки стали хватать его и тянуть за резинку от трусов. Ученику в какой-то момент удалось вырываться и выбежать из туалета, однако фигуранты догнали его и втроем занесли обратно.
— Взяли опять за резинку от трусов и подвесили на крючок. Я у них спрашивал, зачем вы это делаете, они просто молчали, смеялись, снимали на телефон, — рассказал пострадавший.
Когда подростки ушли, школьник провисел на крючке около 20−30 минут. Он смог освободиться самостоятельно.
Как выяснилось уже в ходе разбирательства, школьник не собирался сообщать о произошедшем взрослым, поскольку это, с его точки зрения, «не по-пацански». О ЧП стало известно случайно: в тот день отца пострадавшего вызвали в школу по другому поводу. Сначала все подумали, что школьник просто ушел с уроков, испугавшись разговора со взрослыми. Но выяснилось, что причина была именно в том инциденте.
В отношении фигурантов уже составлены протоколы за мелкое хулиганство. Со школьниками 14 и 17 лет будут разбираться в комиссии по делам несовершеннолетних. Еще одного фигуранта, которому уже есть 18 лет, ждет суд.
