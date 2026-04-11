Куклачев объяснил, почему одинокие женщины часто заводят кошек

Одинокие женщины часто заводят кошек, потому что тем самым они пытаются продлить себе жизнь. Такое мнение выразил народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
— Когда у человека происходит несчастье, единственное существо, которое его любит — кошечка. Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, — цитирует его РИА Новости.
Артист также выразил уверенность, что одинокие женщины могут продлить себе жизнь с помощью кошек, так как животные обладают большой энергетической силой.
Более половины жителей России считают себя кошатниками, доля собачников при этом составляет 42 процента.
