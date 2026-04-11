Закон о виноградарстве в России приняли с подачи крымчан, заявил Путин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поблагодарил за принятие в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии.

«С подачи крымчан», — прокомментировал принятие закона Путин.

Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предшественник Кондратьева на посту главы Краснодарского края.

С 2001 по 2015 год регион возглавлял Александр Ткачев, который затем стал министром сельского хозяйства РФ.