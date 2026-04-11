В Перми на Пасху автобусы будут останавливаться у кладбищ

Также временно запустят маршрут № 46 до Северного кладбища.

Источник: Комсомольская правда

Городской дептранс сообщил, что в связи с пасхальными выходными для обеспечения доступности городских кладбищ в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта.

На Южной дамбе вблизи Южного кладбища временно будет введен остановочный пункт. Делать остановки там будут автобусы № 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75, следующие из центра.

А вблизи кладбища Банная гора остановки будут делать автобусы № 22, 23, 32 и 58.

Также в субботу 11 апреля и в воскресенье — 12-го будет работать автобусный маршрут № 46, следующий до Северного кладбища. А свою ежедневную сезонную работу этот маршрут начнет с 26 апреля.