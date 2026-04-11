Студент Хабаровска потерял 3,2 млн руб.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено в Хабаровске после обращения 46 летней местной жительницы. Женщина сообщила о хищении крупной суммы денег, принадлежавших её 20 летнему сыну, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодой человек учится в Москве, но проживает в квартире матери в Хабаровске. В помещении имеется сейф, в котором хранилось 3,2 млн рублей; сын знал пароль и иногда брал средства на личные нужды после согласования с родительницей.
При очередном визите в родной город студент выглядел подавленным и рассказал матери о случившемся. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников маркетплейса и представителей федеральных органов, убедили его передать крупную сумму. Мошенники запугивали молодого человека, угрожая уголовной ответственностью за мнимое пособничество терроризму. Под предлогом решения проблемы и сохранения оставшихся средств они заставили студента открыть сейф, забрать все наличные и передать их неизвестному в безлюдном месте.
Прокуратура Хабаровского края призывает граждан быть бдительными: не сообщать личные данные и SMS коды посторонним, проверять информацию, полученную в ходе телефонных разговоров, через официальные каналы связи с компетентными органами.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962 223 38 83.