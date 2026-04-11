Радий Хабиров анонсировал внедрение искусственного интеллекта в школах Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании образовательного форума «Взлетай!» в Уфе, заявил о планах внедрять технологии искусственного интеллекта в школьное образование республики. Он пообещал сделать доклад о начале комплексной работы в этом направлении и представить наработки.
Инициативу поддержала сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Она подчеркнула, что ведущая роль в передаче знаний и воспитании детей должна оставаться за педагогом. По ее словам, с учетом современных вызовов нужен взвешенный концептуальный подход, и форум может стать отправной точкой для нового взгляда на школьную информатику и цифровизацию образования. Какими бы ни были современные технологии, главное действующее лицо в школе — учитель.
Хабиров также поручил в течение месяца разработать «дорожную карту» по повышению престижа учителей в обществе и школе. Делегатами форума стали более 600 человек.
Напомним, на днях премьер-министр республики Андрей Назаров поставил цель к 2030 году войти в топ-10 регионов по развитию ИИ. Для этого в Башкирии создадут единый Региональный центр искусственного интеллекта на базе межвузовского кампуса.