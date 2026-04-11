Содержание нефтепродуктов в реке Дон возле Семикаракорска выросло в 50 раз. Об этом говорится в журнале «Водные ресурсы и среда обитания» за январь-март 2026 года.
Согласно данным, опубликованным в журнале, в донных отложениях реки Дон в районе Семикаракорска зафиксированы существенные изменения экологического состояния водоёма.
В частности: содержание нефтепродуктов увеличилось в 50 раз по сравнению с показателями 2024 года; концентрация кадмия превысила среднемноголетние показатели в два раза; отмечено повышенное содержание железа (3,3 ПДКр/х), марганца (6,8 ПДКр/х) и меди (2,5 ПДКр/х); зафиксировано пересыщение воды кислородом (112%) на участке из‑за интенсивного фотосинтеза фитопланктона.
Учёные отмечают, что повышенные концентрации железа, марганца и меди могут быть обусловлены естественными процессами в водоёме. В то же время рост содержания кадмия и нефтепродуктов, вероятно, связан с антропогенным воздействием.
Семикаракорский район, являясь одним из ведущих сельскохозяйственных центров Ростовской области с развитым орошаемым земледелием, характеризуется интенсивным водопользованием, что оказывает существенное влияние на качество воды в реке Дон.