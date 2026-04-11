В Красноярске прошли новые проверки мигрантов (видео)

Правоохранители провели масштабный миграционный рейд в Октябрьском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Проверке подверглись строительные объекты, точки общепита и жилой сектор.
В результате было выявлено 10 административных правонарушений в сфере миграции.
«За нарушение срока подачи уведомления по виду на жительство пятерым иностранцам назначены штрафы в размере 2 тысяч рублей каждому. Также гражданину России, ранее получившему гражданство, выдано направление для постановки на воинский учёт. За уклонение от выезда по истечении срока пребывания два гражданина Таджикистана будут принудительно выдворены за пределы России, сотрудниками проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности принимающей стороны», — рассказали в полиции.
Кроме того, в ходе проверки адреса с массовой постановкой на учёт по месту пребывания иностранных граждан выяснилось, что 44‑летний красноярец в период с июня 2025 года по апрель 2026 года прописал 16 мигрантов, которые фактически никогда не проживали по указанному адресу. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ.
