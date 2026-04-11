Праздничный гудок дадут поезда в День космонавтики в Волгограде

Сигнал в честь первого полета человека в космос прозвучит 12 апреля по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Воскресенье, 12 апреля 2026 года — день 65-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос. В честь первого космонавта планеты в День космонавтики все паровозы и электрички, грузовые и скоростные поезда дадут долгий праздничный гудок. Он прозвучит в Волгограде, области и по всей стране в 9.07 часов.

Как сообщили в РЖД, дань уважения первому человеку в космосе отдадут все находящиеся в пути составы. Время выбрали не случайно. Именно в эту минуту 12 апреля 1961 года корабль «Восток-1» оторвался от Земли.

Торжественный гудок напомнит волгоградцам об эпохальном событии и вошедшем в историю «Поехали!».

