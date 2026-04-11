Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме на Пасху

МИНСК, 11 апр — Sputnik. ГАИ в выходные дни усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения и принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах в местах проведения религиозных мероприятий, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«В субботу и воскресенье Госавтоинспекция будет обеспечивать дорожную безопасность в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что наряды ДПС нацелены на помощь участникам дорожного движения, регулирование потоков транспорта и предотвращение серьезных нарушений правил дорожного движения.

В ведомстве также сообщили, что приоритет для сотрудников ГАИ — своевременное выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто управляет транспортом без соответствующих прав.

Кроме того, принимаются дополнительные меры для предотвращения нарушений со стороны водителей мотоциклов, пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов.

«В праздники увеличивается трафик на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. В интенсивных транспортных и пешеходных потоках будьте внимательны и осторожны», — добавили в МВД.