Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме на Пасху

«В субботу и воскресенье Госавтоинспекция будет обеспечивать дорожную безопасность в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что наряды ДПС нацелены на помощь участникам дорожного движения, регулирование потоков транспорта и предотвращение серьезных нарушений правил дорожного движения.
В ведомстве также сообщили, что приоритет для сотрудников ГАИ — своевременное выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто управляет транспортом без соответствующих прав.
Кроме того, принимаются дополнительные меры для предотвращения нарушений со стороны водителей мотоциклов, пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов.
«В праздники увеличивается трафик на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. В интенсивных транспортных и пешеходных потоках будьте внимательны и осторожны», — добавили в МВД.