Дожди с грозами снова обещают волгоградцам 11 апреля

В отдельных районах Волгоградской области 11 апреля снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. В регионе будет облачно, а ночью и утром местами наблюдался туман. При этом ночные заморозки −1…-3º на почве и в воздухе в области сохраняются.

Сегодня также прогнозируют ветер ночью южной четверти 3−8 м/с; днем восточной четверти 7−12 м/с. Температура воздуха: ночью 1…6º, днем 11…16º.

Напомним, в Волгоградской области в течение уже нескольких дней наблюдаются дожди с грозами, также регион не отпускают ночные заморозки. А накануне в некоторых районах города прошел град.