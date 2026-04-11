К вылетающим из Астаны пассажирам обратились с важным предупреждением

В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отмечают представители авиакомпании FlyArystan, пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений.

«В целях комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра просим вас прибывать в аэропорт заранее, не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам и не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам», — рекомендуют в авиакомпании.

Накануне к пассажирам обратился аэропорт Алматы.

