FT узнала о намерении JPMorgan стать спонсором Олимпиады 2028 года

В ноябре 2025 года Bloomberg писал, что сверхбогатые клиенты JPMorgan Chase увеличивают инвестиции в спортивные команды на фоне роста их стоимости и интереса со стороны институциональных инвесторов. По данным отчета банка, около 20% из 111 обслуживаемых семей миллиардеров владеют контрольными долями в командах против 6% три года назад. Около трети семей с совокупным состоянием свыше $500 млрд инвестируют в спорт или инфраструктуру, такую как стадионы, рассматривая это как отдельный класс активов.