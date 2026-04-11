FT узнала о намерении JPMorgan стать спонсором Олимпиады 2028 года

Банк JPMorgan Chase ведет переговоры о присоединении к высшему уровню спонсоров Олимпийских игр перед Играми 2028 года в Лос-Анджелес, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
По их данным, банк близок к заключению соглашения о включении в Программу олимпийского партнерства (ТОР) Международного олимпийского комитета (МОК). Это, как отмечает газета, может стать поддержкой для МОК и его президента Кирсти Ковентри на фоне ухода ряда крупных спонсоров после Игр 2024 года в Париже. В 2025 году выручка ТОР составила $560 млн — самый низкий показатель с 2020 года.
По словам источников, сделка с JPMorgan может вступить в силу до начала Игр 2028 года.
В ноябре 2025 года Bloomberg писал, что сверхбогатые клиенты JPMorgan Chase увеличивают инвестиции в спортивные команды на фоне роста их стоимости и интереса со стороны институциональных инвесторов. По данным отчета банка, около 20% из 111 обслуживаемых семей миллиардеров владеют контрольными долями в командах против 6% три года назад. Около трети семей с совокупным состоянием свыше $500 млрд инвестируют в спорт или инфраструктуру, такую как стадионы, рассматривая это как отдельный класс активов.
В банке отметили, что спорт перестал быть «инвестицией ради увлечения» и стал частью инвестиционных портфелей. К вложениям также активно подключаются крупные компании, включая Apollo Global Management и Ares Management, на фоне роста доходов от трансляций и повышения стоимости команд.
