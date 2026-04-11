Ушла из жизни легендарная челябинская врач 94-летняя Екатерина Сумная

Ушла из жизни легенда челябинской, да и отечественной медицины, Екатерина Сумная. Врачу было 94 года. Информация о печальном событии размещена в социальных сетях ГКБ № 8, где врач проработала почти 70 лет.
Екатерина Марковна попала в медицину случайно. Она рассказывала, что тогда модно было идти на завод, но она поступила в медицинский. И рентгенологом себя считала «незаконнорождённым»: опять же случайно постигала азы этой профессии, научившись «смотреть» в глубь тела больше руками, чем приборами.
Екатерина Марковна воспитала почти 50 специалистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручал ей знак отличия — «Почетный наставник».
В 2021 году за благородное служение, преданность профессии и родной больнице Екатерина Марковна стала лауреатом премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность», — говорится на официальных ресурсах больницы, которой она отдала свою жизнь. Кстати, именно chel.aif.ru поминировал гениального врача на эту премию.
Прощание с Екатериной Марковной Сумной состоится 13 апреля в 14.00 в актовом зале поликлиники N1 (ул. Горького, 18, 4 этаж, вход через подъезд N8).