В ботаническом саду Петербурга обрезали 94-летний кактус

В ботаническом саду Петра Великого провели операцию огромному кактусу вида эхинопсис Тершека. Как сообщили в ботсаду, растение практически уперлось в крышу оранжереи и скоро могло пробить стекло.
— Наш оранжерейный Сан Педро, как его называют в Аргентине, выращен из семян посева 1930 года. Он пережил блокаду Ленинграда, — сообщили в ботсаду. — Такие большие кактусы развиваются медленно, однако наш питомец, в последние пару лет значительно ускорился и грозился выломать остекление потолка оранжереи.
Специалисты поднялись на лесах под потолок теплицы и срезали внушительную часть ствола. Вес черенка составил 60 килограммов. Теперь его посадят в землю и получат еще один кактус. Срез на макушке великана обработали золой, чтобы не нанести вред растению.
Такие кактусы произрастает в Аргентине и Боливии, в природе их высота достигает 12 метров при диаметре 50 см.