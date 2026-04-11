Следователи и налоговики обсудили, как бороться с экономическими преступлениями

В начале апреля на юридическом факультете Южного федерального университета прошла всероссийская конференция. Следователи, налоговики, бизнесмены и ученые говорили о налоговых спорах, цифровизации и экономической безопасности. Об этом рассказали в ростовском следкоме.
Руководитель УФНС России по Ростовской области рассказал, как налоговая переходит к конфликтной модели общения с налогоплательщиками. А представитель Следственного комитета объяснил, как правильно расследовать налоговые преступления.
По словам следователей, важно не просто найти нарушения, а сделать это на чистой правовой основе. Для этого необходимо тесное взаимодействие с налоговиками и экспертами.
На конференции также обсудили цифровые валюты, новые реформы и судебную практику.
Встреча прошла в гибридном формате. Участники из Москвы, Питера, Саратова, Краснодара и других городов подключались онлайн. Как сообщили в следкоме, выводы конференции помогут следователям в реальной работе и при обучении новых кадров.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!