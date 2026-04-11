Нижегородцы смогут оценить соцучреждения на портале «Госуслуги»

Жители Нижегородской области смогут оценить работу социальных учреждений через «Госуслуги».

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области смогут оценить работу социальных учреждений через «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Регион участвует в эксперименте по внедрению эффективной системы оценки социальных услуг. В 2026 году проект реализуют в пилотном режиме. Каждый субъект-участник самостоятельно определит типы организаций для проведения оценки.

Нижегородцы смогут высказать мнение о качестве услуг, предоставляемых в школах, детских садах, больницах, спортивных учреждениях. Среди критериев — доброжелательность сотрудников, чистота и комфорт помещений и другие.

Оценить работу соцучреждений смогут зарегистрированные пользователи «Госуслуг». Уведомления об опросе будут приходить на электронную почту и в личный кабинет на портале.

Напомним, больше 90% нижегородцев выступили за запрет продажи вейпов.