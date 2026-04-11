Квартиры для 1,4 тысячи жителей аварийных домов закупают в Волгограде и Калаче

В 2026 году в регионе расселят более 20 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Волгоградской области расселят более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получат более 1,4 тысячи человек. Уже идут закупки благоустроенных жилых помещений, первые аукционы объявили в Волгограде.

Как сообщили в Облстрое, в этом году новые квартиры получат переселенцы из ветхих домов в Волгограде и Калаче-на-Дону. В областном центре закупают у застройщиков 134 квартиры с ремонтом. В них переедут жители аварийных домов площадью более 6 тысяч «квадратов».

В Волжском и Суровикино собственникам аварийного жилья дадут компенсацию за аварийное жилье деньгами, а не квадратными метрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Пасха 2026 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах.