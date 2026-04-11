Челябинские священники не попадут в Иерусалим для получения Благодатного огня

По его словам, в этом году главным препятствием стали ограничения, введенные властями Израиля. Священнослужитель прежде на протяжении нескольких лет привозил со Святой земли Благодатный огонь для земляков. Отец Игорь добавил, что рассчитывает привезти Благодатный огонь челябинцам в следующем году.
Добавим, что вчера делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с Владимиром Якуниным и митрополитом Феогностом вылетела в Израиль за Благодатным огнем. Его доставят в Москву вечером на самолете «Валентина Терешкова». Из аэропорта святыню доставят в храм Христа Спасителя на богослужение в ночь на 12 апреля и передадут представителям епархий Русской православной церкви.
Напомним, в этом году многие христианские конфессии столкнулись со сложностями в Иерусалиме и других почитаемых в Израиле местах из-за конфликта Израиля и США с Ираном. В конце марта израильская полиция не пропустила латинского патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня на празднование Входа Господня в Иерусалим. Власти Израиля объяснили недопуск духовного лидера католиков на Ближнем Востоке мерами безопасности.