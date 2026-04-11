Челябинские священники не попадут в Иерусалим для получения Благодатного огня

Напомним, в этом году многие христианские конфессии столкнулись со сложностями в Иерусалиме и других почитаемых в Израиле местах из-за конфликта Израиля и США с Ираном. В конце марта израильская полиция не пропустила латинского патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня на празднование Входа Господня в Иерусалим. Власти Израиля объяснили недопуск духовного лидера католиков на Ближнем Востоке мерами безопасности.