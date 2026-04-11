Воронежские полицейские задержали водителя с 23 неоплаченными штрафами

В отношении нарушителя составили шесть материалов о неуплате административного штрафа в срок. Водителя передали приставам для дальнейшего разбирательства, а автомобиль арестовали и поместили на специальную стоянку. Мужчина должен полностью погасить задолженность за десять дней.